Sanlorenzo chiude il 2022 con ricavi di 740 | 7 milioni dalla vendita di yacht

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 9 febbraio 2023)ilcon 740,7di euro dinettidi nuovi. Una crescita del 26,4% per il brand italiano, rispetto ai 585,9di euro conseguiti nel 2021: un risultato reso possibile dall’ottima performance dell’Europa e dal successo riscosso dai nuovi modelli. Tutti i dati suidiL’ebitda rettificato equivale a 130,2di euro, con un 36,3% in più rispetto ai 95,5del 2021, con un margine suinetti in crescita di 130 basis point da 16,3% a 17,6%. I dati sono stati resi noti da, dopo che il Cda ha esaminato i risultati ...