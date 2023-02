Sanatoria irregolarità formali 2023 | come funziona e scadenze

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Entra nel vivo la. L’art. 1, commi da 166 a 173, della Legge di bilancio, consente di sanare le, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e dell’IVA, se commesse entro il 31 ottobre 2022, effettuando la loro rimozione e il pagamento di 200 euro per ogni periodo d’imposta interessato, da eseguire in due rate di pari importo entro il 31 marzoe il 31 marzo 2024.La norma si applica anche ai sostituti d’imposta, agli intermediari e a chi è obbligato a comunicare dati fiscalmente rilevanti.Non è ammessa a regolarizzazione:per atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di ...

