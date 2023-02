San Pietro a Majella | martedì la presentazione del libro di Rossella Del Prete

(Di giovedì 9 febbraio 2023)14 febbraio 2023, alle ore 16,00, presso la Sala Muti dello storico Conservatorio di Musica di Sana Napoli, si terrà ladeldiDel, Le forme sonore di un’economia creativa. Il mercato musicale a Napoli in età moderna (secc. XVII-XIX), Kinetès edizioni 2022, che offrirà lo spunto per creare un ponte tra passato e presente e parlare di una delle relazioni più attuali e interessanti del momento ovvero quella esistente tra creatività, cultura, economia e tecnologia. A partire dalla ricerca storico-economica condotta dalla prof.ssa Del, nell’archivio storico del Conservatorio S., il dibattito verterà sull’abilità di creare e far circolare ...

Ma se decidiamo di allargare il progetto, piazzaMarco sarà considerata. Una figura centrale è quella del potente e corrotto inquisitoreGarzoni interpretato da gipeto. E' l'unico che non ...Sono indiziati dell'omicidio a colpi d'arma da fuoco di Pasquale Palermo, consumatosi il 6 febbraio 2009 in piazza Aprea angolo via Cupa. Lotta tra clan Le indagini, svolte con attività ...

Incidente frontale a Settimo San Pietro, due feriti L'Unione Sarda.it

Parte da Villa San Pietro il carnevale intercomunale - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Roma, Piazza San Pietro: ecco cosa è andato perso nel corso degli anni ilmessaggero.it

Senzatetto trovato morto in un'auto a due passi da San Pietro. E' il quarto dall'inizio dell'anno Repubblica Roma

Napoli, il Conservatorio San Pietro a Majella ha un nuovo direttore: Gaetano Panariello ilmattino.it

Per la notte di San Valentino le Terme dell'Emilia Romagna hanno proposte romantiche per tutti i gusti. Il 14 febbraio si trasformerà così nell'occasione per tornare a casa più in forma e più rilassat ...Il musical-teatrale, tratto dal best-seller di Matteo Strukul "Giacomo Casanova - La sonata dei cuori infranti" sta conquistando l'Italia. L'INTERVISTA Iscriviti alla nostra newsletter per restare agg ...