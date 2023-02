Sampdoria-Inter | lavoro pomeridiano per i blucerchiati | quattro a parte

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 febbraio 2023)è la sfida in programma lunedì alle ore 20.45, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. La squadra di Stankovic ha svolto oggi una seduta di allenamento pomeridiana.differenziato perè la sfida della ventiduesima giornata di Serie A in programma lunedì alle ore 20.45 allo stadio “Luigi Ferraris”. La squadra di Dejan Stankovic, reduce dal pareggio beffardo contro il Monza, ha svolto oggi un allenamentosul campo 2 del “Mugnaini” incentrato su attivazione atletica, possessi e partitella finale ad alta intensità. INFORTUNATI –hanno lavorato a, ...