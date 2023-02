Sampdoria-Inter | Inzaghi sceglie la ‘Lu-La’! Un rientro dal 1? – SM

(Di giovedì 9 febbraio 2023)è in programma lunedì alle 20:45.pensa alla coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Le ultime sulle possibili scelte di formazione del tecnico da SportMediaset SCELTE – L’, archiviato il successo contro il Milan, sfiderà lunedì sera unaalla disperata ricerca di punti salvezza. Per la sfida del Marassi, secondo SportMediaset,pensa di riproporre la “Lu-La” dal 1?: in attacco, quindi, spazio a Lukaku e Lautaro Martinez con Dzeko che partirà dalla panchina. A centrocampo conferme per Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Brozovic che dovrebbe partire nuovamente dalla panchina. Sulle corsie agiranno Dimarco a sinistra e Dumfries, didal 1?, a destra. In difesa, di fronte ad Onana, confermati Skriniar, Acerbi e ...

Pari con la Fiorentina,, Sassuolo e, vittoria contro la Cremonese e soprattutto Juve, il 2023 del Monza in Serie A è iniziato che meglio non si poteva: 4 pareggi, 2 vittorie e nessuna sconfitta, gli unici in ...Unaapparentemente a pezzi. C'è da recuperare l'amarezza per il pareggio di Monza subito a ... Stankovic trova l'ed insegue ancora il primo punto ed il primo gol in casa in campionato con ...

Conte, l'intervento è già acqua passata. L'ex Inter è tornato ad allenare il suo Tottenham Fcinternews.it

Inter, Lukaku scalpita: le ultime in vista della Sampdoria Fantacalcio ®

Rukh Lviv, Kozlovskyy al settimo cielo per la vittoria sull'Inter: "Una risposta agli scettici" Fcinternews.it

Basti pensare che per Sampdoria-Inter in programma a cavallo del prossimo weekend ci siano ancora circa 1.000 ticket disponibili, stando a quanto riportato con un altro articolo nella giornata di ieri ...Sampdoria–Inter è una partita importante per entrambe le squadre che sognano obiettivi diametralmente opposti: le parole di Javier Zanetti in vista del match a Gazzetta.it. ABBRACCIO – «Un’ottima ...