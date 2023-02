Sampdoria-Inter | Inzaghi può cambiare qualcosa | novità a destra ? SM

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 febbraio 2023)potrebbequalcosina in vista della gara di Marassi contro la. L’giocherà lunedì sera a Marassi dopo aver vinto 1-0 il Derby RIENTRO ? Dalla panchina al Derby alla titolarità a Marassi? Lo spera Denzel Dumfries. Contro i rossoneri, non è entrato in campo rimanendo fuori per tutta la partita. Scelta, alla fine, azzeccata da Simone, il quale non si è voluto privare di Matteo Darmian neanche nella ripresa. Dumfries però potrebbe ritornare dal primo minuto. In, il tecnico piacentino potrebbequalcosina. Oltre a Romelu Lukaku (vedi focus), in bagarre con Dzeko, unaè attesa a. L’olandese deve rilanciarsi dopo un primo mese dell’anno molto ...