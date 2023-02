Sampdoria | in arrivo l’ex Real Jesé Rodriguez | manca soltanto la firma

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nonostante la sessione invernale di calciomercato si sia conclusa da più di una settimana, laè pronta a mettere a segno un nuovo colpo. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, i blucerchiati hanno chiuso perMadrid e Paris Saint-Germain,, che dalle Canarie sarebbe già sbarcato a Genova per sostenere le visite mediche di rito ed apporre la propriasul contratto. Nelle ultime ore il club genovese e l’entourage del calciatore hanno raggiunto un accordo fino al termine della stagione e, a questo punto,l’ufficialità. Qualche settimana faha lasciato il club turco Ankaraguçu, con il quale ha rescisso il contratto dopo una serie di irregolarità da parte del club che ...

Il giocatore spagnolo Jesé è arrivato oggi a Genova per sottoporsi a visite mediche. Nel pomeriggio potrebbe già allenarsi con i nuovi ...