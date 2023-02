Sampdoria | c’è la firma di Jesé Rodriguez

Leggi su calcionews24

Di giovedì 9 febbraio 2023 - Jesé ha firmato il contratto che lo legherà alla Sampdoria. Tutti i dettagli sull'esterno ex Real Madrid. Jesé, esterno d'attacco ex Real Madrid e PSG, ha firmato il contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno 2023. Negli accordi tra lo spagnolo ed il club blucerchiato è stata anche inserita una clausola che permetterà all'attaccante spagnolo di prolungare di un altro anno, a patto che raggiunga un determinato numero di presenze in Serie A. Il suo arrivo è stato possibile grazie alla contemporanea partenza di Omar Colley.