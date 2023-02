Sam Smith ha scatenato l' ira dei soliti bigotti

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Si dice che le mode abbiano un andamento ciclico e tutto, dalle cuffie cablate ai jeans a vita bassa, tornerà a perseguitarci nel 2023. Tuttavia, chi aveva previsto il ritorno dell'ossessione satanica degli anni '80? Può darsi che si sia stato un errore di calcolo nel tarare la durata esatta del prestabilito ciclo ventennale dei ricorsi storici, ma grazie all'esibizione di Same Kim Petras di Unholy ai Grammy, la paura del demonio nascosto sotto le sembianze di un videoclip musicale sembra essere tornata in piena, ridicola forza. Ecco cosa è successo: dopo aver ritirato il Grammy per la Migliore Performance Pop di Duo/Gruppo,e Petras che ha fatto la storia come prima persona non binaria e donna transgender a vincere il premio, sono saliti sul palco con una tinta scarlatta capace di scatenare letteralmente l'inferno su Hollywood. Sul retro, ...