Sam Neill al fianco di Annette Bening nella misteriosa miniserie Apples Never Fall

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Samreciterà ininsieme ad; la nuova serie di Peacock promette un mistero familiare da svelare. Sam(Jurassic Park, Peaky Blinders) è entrato ufficialmente nel cast di, aldi. Per chi non lo sapesse di tratta della nuova serie limitata di Peacock, tratta dall'omonimo romanzo bestseller di Liane Moriarty (Big Little Lies e Nine Perfect Strangers). Creata dalla showrunner e sceneggiatrice Melanie Marnich, (tramite Deadline)racconta la storia dei Delaney, una famiglia che da fuori sembra invidiabilmente felice, celando ...

reciterà accanto ad Annette Bening nella miniserie Apples Never Fall , prodotta per Peacock. Il progetto si basa sul romanzo di Liane Moriarty, già autrice di Big Little Lies e Nine Perfect ...

