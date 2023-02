Salvini | «Egonu a Sanremo non venga a fare una tirata sull’Italia razzista»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 febbraio 2023)contro il festival diè notizia che appassiona i quotidiani italiani. È un caso politico, anche contro la lettera di Zelensky che sarà letta sabato sera da Amadeus. Ecco cosa riporta Repubblica dell’intervento dia Rtl 102.5, in cui dice persino che l’Italia non è un paese(sigh): Non risparmia nessuno: in collegamento con Rtl 102.5, boccia l’appello di Zelensky. «Sabato sarò con i miei figli, ci guarderemo un film. Non penso che mi chiederanno di ascoltare la lettera. Portare la guerra al Festival mi sembra fuori luogo. Riempirlo di contenuti extra non mi piace. Se c’è qualche causa che va difesa a, significa che siamo un Paese indietro. I diritti delle donne vanno al di là dal Festival». Poi critica il monologo appassionato e applauditissimo di Roberto ...