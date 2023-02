ROMA - " Ecco cosa ti perdi " . Diretta, puntuale,lascia sui social un messaggio per Nicolò Zaniolo , trasferitosi al Galatasaray, e lo fa senza giri di parole, unendo al testo un video dei tifosi della Roma mentre cantano il loro inno ...Commenta per primo 'Ecco cosa ti perdi'. In sottofondo l'Olimpico che canta 'Roma, Roma, Roma'.interviene così sul caso Zaniolo, a poche ore dal passaggio ufficiale del 23enne al Galatasaray. In un post su Instagram l'ex presidente giallorosso non le manda a dire al calciatore: '...

Rosella Sensi a Zaniolo: le parole di fuoco dell’ex presidente Corriere dello Sport

Rosella Sensi: "Zaniolo poteva diventare un idolo, temo non abbia ... Il Romanista

Rosella Sensi, le emozionanti parole dedicate ad Alice Campello Corriere dello Sport

Rosella Sensi: "Non mi è piaciuto Mourinho. Candela ama la Roma ... Siamo la Roma

Zaniolo dice addio alla Roma. Ecco il commovente messaggio Corriere dello Sport

anche se ultimamente poco determinante, senza averle dato la possibilità di sostituirlo in maniera adeguata. Ecco cosa ti perdi", questo il messaggio completo scritto da Rosella Sensi sul suo account ...Rosella Sensi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, toccando l'argomento Zaniolo. In seguito al trasferimento dell'attaccante al Galatasaray, l'ex presidente della Roma ha espresso il suo ...