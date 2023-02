Rosa Chemical porta a Sanremo il gender fluid | cosa significa?

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Life&People.it Ha debuttato in gara ieri sera al Festival di, uno degli artisti più controversi di questa edizione noto per la sua estetica curatissima e per essere “”. Un aspetto questo che ha scatenato anche numerose polemiche da parte di alcuni esponenti politici in quanto considerato personaggio poco educativo nei riguardi dei più piccoli. Il polverone attenuato in modo solido da Amadeus che, in conferenza stampa, ha rimandato le accuse al mittente difendendo a spada tratta il cantate. Ma chi è? E soprattuttoessere? Una dovepremessa Partiamo dalle radici prima di addentrarci nella questione è ...