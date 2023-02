Rosa Chemical è Made in Italy | un inno alla libertà

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 9 febbraio 2023)porta a Sanremo 2023in, il suo personalenostra penisola. Tra irriverenza e luoghi comuni, provocazione e narrazione di un quotidiano vivo nella sua percezione,punta tutto su unlibero. Che racconta una faccia altra del nostro Belpaese. Chi è diverso da chi e cosa sia diverso da cosa, in un mondo ideale non sarebbe probabilmente una questione di particolare rilievo. Eppure è effettivamente accaduto che sono scattate polemiche su un testo che racconta di poligamia e amore libero. Basti pensare all'interventoCamera della deputata di Fratelli d'Italia Maddalena Morgante: «Desta sconcerto la notizia riportata dai media che Manuel Franco Rocati, in arte ...