Dopo aver un po' faticato nelle prime partite, con un solo gol realizzato su calgio di rigore, Cristianosi è definitivamente sbloccato anche con la maglia dell' Al Nassr .Sul primo gol ha preso l'ascensore, con un salto che ha ricordato quello di Cristianocon ... sono la coppia più forte d'Europa KVARATSKHELIA - OSIMHEN: E' LA COPPIA PIù FORTE D'EUROPA ...

Ronaldo show in Arabia: arriva un record incredibile Corriere dello Sport

Cristiano Ronaldo e Messi show nell'amichevole a Riyad: vince il Psg 5-4 - Sportmediaset Sport Mediaset

Ronaldo contro Messi, la sfida è uno show: gol e lampi di classe in Arabia Saudita Corriere dello Sport

Cristiano Ronaldo batte Messi, il Psg batte l'Al Nassr: 5-4 show a Riyad FOTO Tuttosport

VIDEO / Neymar e Ronaldo show, mandano baci al pubblico fcinter1908

Dopo aver un po' faticato nelle prime partite, con un solo gol realizzato su calgio di rigore, Cristiano Ronaldo si è definitivamente sbloccato anche con la maglia dell' Al Nassr. Il fuoriclasse porto ...Djokovic was carrying a hamstring injury during his run to a record 10th Australian Open title. He paid to fly in Kovacevic to help with the issue which proved more than successful as the world No 1 ...