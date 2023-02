Ronaldo ancora nella leggenda | poker con l'Al-Nassr | il dato sui gol in campionato è surreale

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Siuuuuuum, per quattro volte. L'Alpasseggia sull'Al Wehda in trasferta e Cristianoè autore di tutti e quattro...

ha raccontato in seguito Da lì in poi l'abbiamo ripetuta con, a cui piaceva molto ". L'... Dopodiché, il centrocampista pugliese decide, a 33 anni e controppi problemi fisici, di ......potrebbe prendere il via un enorme valzer di attaccantiQualora a qualcuno non fosse stato...verrà rivolta al Manchester United che dopo la rescissione del contratto di Cristianonon ha ...

Ronaldo show in Arabia: arriva un record incredibile Corriere dello Sport

CR7 scatenato: sigla il suo primo poker con l'Al Nassr numero-diez.com

Ronaldo, prima gioia araba: su rigore al 93esimo il primo gol in campionato con l'Al-Nassr Sky Sport

Cristiano Ronaldo ancora non segna, i tifosi dell'Al-Nassr hanno già ... Open

Cristiano Ronaldo già contestato in Arabia Saudita: i tifosi ... Fanpage.it

Arrivano novità in merito al gesto fatto dai due calciatori per raccogliere fondi dopo il terremoto che ha colpito il paese ...Cristiano Ronaldo con il gol segnato oggi contro l’Al-Wahda ha raggiunto la cifra record di 500 reti nei campionati nazionali E adesso chiamatelo CR500: Cristiano Ronaldo ha segnato nella partita tra ...