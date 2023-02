(Di giovedì 9 febbraio 2023) Momenti ditra lae gli attivisti dei movimenti di lotta per la, che oggi hanno sfilato da piazza dell’Esquilino a piazza del Campidoglio per ilall’abitare. Il corteo si è arrestato a Piazza Madonna di Loreto dove laera schierata dietro le transenne, forzate poi dai. Secondo momento diin piazza del Campidoglio, dove alcune persone sono state manganellate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Anche agli anarchici sono tornati a manifestare, questa volta in via Arenula, sotto Palazzo Piacentini, sede del ministero della Giustizia. Un presidio statico con poche decine di persone che ......resta alta, altissima, mentre a questo punto sembra allontanarsi ancor più la visita di Meloni all'Eliseo. Nell'aria da giorni, di fatto non è mai stata segnata in agenda, nonostante a...

Roma, tensione e scontri tra polizia e manifestanti per il diritto alla casa Il Fatto Quotidiano

Alta tensione per cortei anarchici, scontri a Roma. Cospito in ospedale se rifiuterà l'alimentazione RaiNews

Corteo degli anarchici a Roma, scontri e tensioni AGI - Agenzia Italia

Ucraina, tensione Roma-Parigi per Zelensky all'Eliseo, Giorgia Meloni: “Così si mina l’unità dell’Europa” RTL 102.5

Roma, tensione Mourinho: attriti con la società Solo la Lazio

Ma quella, sia pur in un più ampio contesto europeo, è ritenuta a Palazzo Chigi una questione tra Roma e Parigi, l’incontro di ieri ... che in altri contesti avrebbe creato solamente solamente ...Ma è con Parigi che la tensione resta alta, altissima, mentre a questo punto sembra allontanarsi ancor più la visita di Meloni all’Eliseo. Nell’aria da giorni, di fatto non è mai stata segnata in ...