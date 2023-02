Roma Picchia la compagna e la lascia agonizzante in casa credendo fosse in overdose | morta dopo tre giorni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 febbraio 2023). È finito a processo per omicidio volontario aggravato F. C., 43enne, per averto morire la sua. L’uomo era convinto che la donnaine ha continuato a somministrarle stupefacenti rendendola incosciente. Per farla riprendere poi l’ha gettata sotto la doccia e ha aperto l’acqua gelata. In realtà la donna aveva una polmonite che l’ha portata via in tre giorni ed il compagno invece di chiamare i soccorsi continuava a fare fotografie e a mandarle via WhatsApp agli amici chiedendo loro consigli su cosa fare. Rinviato a giudizio, i pm gli contestano anche la cessione degli stupefacenti, le lesioni e i maltrattamenti verso la fidanzata, perpetrati dal febbraio 2020 al 18 gennaio 2022. «Ora ti picchio», maltrattamenti e abusi verso la moglie: arrestato 50enne La relazione ...