(Di giovedì 9 febbraio 2023)persone arrestate in tre: è il bilancio di un’attività di contrasto ai borseggi nella Capitale portata avanti dai carabinieri del Gruppo diil coordinamento della Procura capitolina. Tre cittadini rumeni di 42, 46 e 47 anni sono statidai Carabinieri della Stazione diMadonna del Riposo perché gravemente indiziati, all’altezza della fermata metro Flaminia, all’interno del vagone della, di avere accerchiato, appena prima di scendere dal mezzo, un turista straniero, allo scopo di distrarlo e di avergli asportato dalla tasca il portafogli. I Carabinieri di pattuglia sul mezzo proprio per degli specifici servizi preventivi hanno notato la scena e sono intervenuti, bloccando i tre e recuperando il maltolto che è stato ...

'La Germania e la Francia, come sapete, hanno un ruolo particolare daanni sulla questione' ... ha continuato Meloni sottolineando come'vuole essere protagonista anche nella parte della ...È Ravenna musica , e si apre questa sera, al teatro Alighieri, dove si terranno tutti gli... tra Venezia,e Napoli. Per poi ultimarla (ma continuerà tutta la vita a ritoccarla) sotto invito ...

Roma, otto borseggiatori arrestati in tre giorni: la metropolitana è una delle "zone a rischio" Secolo d'Italia

Roma Culture 2023, appuntamenti dall’8 al 14 febbraio Arte Magazine

Covid Lazio, bollettino dell'8 febbraio: 648 nuovi casi e 5 morti, 374 ... Fanpage.it

FIGC FIGC

Mobilità Roma: 8/2 corteo da piazza dell’Esquilino a piazza Madonna di Loreto Radio Colonna

Otto persone arrestate in tre giorni è il bilancio di una attività di contrasto ai borseggi nella Capitale portata avanti dai Carabinieri del Gruppo di Roma sotto il coordinamento della Procura della ...T. Violenza sessuale continuata su minori che gli investigatori hanno immediatamente ricondotto a una condanna a due anni subita dal coach otto anni fa per molestie su minori. Fatti per i quali il ...