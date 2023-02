(Di giovedì 9 febbraio 2023) Stop aglie aglinelrom di Via Luigi Candoni a, il Sindaco Gualtieri “schiera” laa…presidio delle centraline elettriche. È iniziato da questa mattina un imponente servizio da parte delladiCapitale di “vigilanza interna” presso ilnomadi che vedrà impiegate quotidianamente, si apprende, “circa dieci autopattuglie per turno, con l’ordine imperativo di assicurare i cambi sul posto”. A stabilirlo è stata un’ordinanza del Comune di(n. 3480 del 6 febbraio scorso, ndr) cui ha fatto seguito il piano operativo disposto dal Comando Generale dei caschi bianchi.di ...

... unitamente a personale della polizia locale diCapitale, VI gruppo Torri, hanno denunciato in stato di libertà 14 persone.abusivi all'acqua Dieci persone gravemente indiziate del reato ...Per esempio in VI municipio, quello delle Torri e del maggior numero di alloggi Ater presenti su tutta, in un mese le domande per ottenere la residenza - e di conseguenza glidelle ...

Roma, allacci abusivi e incendi al campo rom, la Polizia Locale piantonerà i quadri elettrici H24. Insorge il Sindacato SULPL Il Corriere della Città

Roma, Tor Bella Monaca – Carabinieri contro occupazioni abusive e ... AGR online

Furti di corrente al campo rom, vigili costretti a piantonare le centraline Canale Dieci

Tor Bella Monaca: occupazioni e furti di energia alle case popolari RomaToday

Il parcheggio chiuso dopo 16 anni e l'ombra della speculazione RomaToday

Nicolò Zaniolo sarebbe veramente ad un passo dal lasciare la Capitale. Il Galatasaray sta premendo per chiudere l’affare nel giro delle ultime ore di mercato (in Turchia il calciomercato chiuderà gior ...Dal comune di Sesta Godano Il progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per digitalizzare le piazze italiane, denominato Progetto WiFi ...