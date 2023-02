Roma accoltellamento a Termini | restano gravi le condizioni del 46enne Tre in arresto

A Regina Coeli in attesa della convalida i tre magrebini fermati con l'accusa di tentato omicidio: si tratta di frequentatori abituali dello scalo ...Rapina choc in via Giolitti . 46enne lotta tra la vita e la morte. Accoltellato all'addome in zona stazione Termini ada una banda che lo ha poi rapinato, Arturo Luca Battisti è ancora ricoverato in prognosi riservata al policlinico Umberto I , dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico subito ...

A Regina Coeli in attesa della convalida i tre magrebini fermati con l'accusa di tentato omicidio: si tratta di frequentatori abituali dello scalo ferroviario ...Restano gravi le condizioni del 46enne lombardo accoltellato lo scorso 5 febbraio in zona Termini a Roma: convalidato il fermo per i tre aggressori ...