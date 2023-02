Roger Waters al Consiglio dell’Onu ai presidenti Usa | Russia e Ucraina | “Trovate un accordo su un cessate il fuoco”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Laha chiesto aldi Sicurezza delle Nazioni Unite di includere il fondatore dei Pink Floyd,, nell’elenco degli oratori per la riunione deldi oggi, 9 febbraio 2023, sull’ha da tempo assunto posizioni filorusse. Lo ha dichiarato il primo vice rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite Dmitry Polyansky. Lo riporta la Tass. Alha chiesto unil, rivolgendosi aidegli Stati Uniti Joe Biden, della, Vladimir Putin e dell’, Volodymyr Zelensky: “Presidente Biden, presidente Putin, presidente Zelensky, per favore ...

The Dark side of the Moon dei Pink Floyd compie 50 anni e l'animosità trae il resto della band ha raggiunto se possibile nuove vette. L'ex bassista dei Pink Floyd, infatti, ha deciso di festeggiare l'importante anniversario di un disco epocale registrandolo in ...Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha ascoltato le critiche alla "logica attuale" della guerra e, mercoledì, ha dato voce al musicista inglese(79 anni), già leader del gruppo ...

A parte litigare con i suoi ex compagni di band – in particolare con David Gilmour e la moglie Polly Sampson, che lo hanno accusato di essere antisemita e putiniano – negli ultimi mesi Roger Waters è ...Roger Waters è un problema. E' un problema per quegli stati che usano megafoni per la loro propaganda sapendo che i popoli devono sollevarsi in massa per fare altrettanto rumore sui media, mentre ...