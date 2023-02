Rocca | c’è la firma | il “Polo didattico Calandra” ospiterà il Galilei e l’Alberti

Leggi su anteprima24

giovedì 9 febbraio 2023 Alladei Rettorito oggi il Contratto di locazione di un'ala del complesso immobiliare denominato "", ubicato in Benevento al n. 4 di Via, tra l'Università degli Studi del Sannio, proprietaria, e la Provincia, affittuaria. L'ala in locazione resterà adibita ad uso scolastico perchégli Istituti "" e "Alberti" interessati da un radicale programma di ricostruzione già finanziato ed approvato. Il contratto è stato siglato dal Rettore Prof. Gerardo Canfora, da un lato, e dal Dirigente del Patrimonio della Provincia avv. Nicola Boccalone, dall'altro, alla presenza, per la Provincia, del Presidente Nino Lombardi e del Dirigente del Settore Tecnico Angelo Carmine Giordano ...