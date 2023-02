RISULTATI | MLW Underground 07 02 2023

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Idel nuovo TV Show della MLW, andato in scena a Philadelphia, Pennsylvania: Mance Warner batte Real1 (0:31) Alex Kane (w/Eel O’Neal & O’Shay Edwards) batte Jafar per Decisione Arbitrale (1:26) MLW World Heavyweight Title Last Man Standing MatchAlex Hammerstone (c) batte EJ Nduka (11:26) e mantiene il Titolo