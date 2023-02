...che il piano conferma gli indirizzi strategici indicati lo scorso, delineando un percorso di crescita sostenibile nei core business della distribuzione gas e delle energiee in nuovi ......una crescente disponibilità di gas verdi) e sull'accelerato sviluppo delle fonti". "... In entrambi gli scenari il piano prevede la distribuzione di un dividendo di 13 centesimi per l'...

Rinnovabili: in un anno installati 3.2 GigaWatt Adnkronos

Impianti rinnovabili in Italia, in un anno installati +3.2 GW Rinnovabili

Enel Green Power, in un anno aggiunti 5GW di rinnovabili Key4biz.it

Rinnovabili, il Governo punta a installare «almeno 8-10 GW l'anno ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Energia, Pichetto Fratin: dobbiamo superare 10 GW di rinnovabili ... Finanza Repubblica

(Adnkronos) – Il 2022 è stato un ottimo anno per gli impianti di energia rinnovable in Italia. Infatti da gennaio a dicembre il Belpaese ha installato oltre 3,2 GW di nuova capacità elettrica verde, s ...In un contesto di “stabile fragilità”, transizione energetica, sostenibilità e diversificazione dei mercati sono gli elementi strategici su cui investire per rafforzare la resilienza e garantire una c ...