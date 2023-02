Rifiuti abbandonati a Granaretto | Ati e Polizia Locale ripuliscono le strade

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Fiumicino – Intervento straordinario, questa mattina, adove le squadre dell’Ati, insieme alla, hanno provveduto a rimuovere diversi sacchi die ingombrantilungo lemeno abitate. Dall’esame deirecuperati, sarà possibile risalire a chi si è reso responsabile dell’abbandono, violando la legge e arrecando un danno a tutta la comunità. Gli autori del gesto saranno sanzionati in base alle normative vigenti. L’intervento è stato possibile anche grazie alla segnalazione dei cittadini del quartiere. Il Comune di Fiumicino invita tutte e tutti a segnalare altre situazioni simili in qualsiasi punto del territorio si trovino scrivendo una email con i luogo esatto e, possibilmente, una foto in allegato, a ...