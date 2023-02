(Di giovedì 9 febbraio 2023) Diciotto minuti in campo, contro i rivali di sempre, e un onesto 6 in pagella: "contribuisce alla resistenza attiva" ed è quello che serviva a Simonenel finale di un derby stradominato ma ...

Ma chi respirerà dalla panchina Gli incastri È probabilmente ancora presto per affermare con certezza quandorientrerà tra i titolari, ma l'impressione è che sia Henrikh Mkhitaryan il ...... insieme a Barella, dopo il turno di squalifica Ad Appiano non ci sono più indisponibili:...far tornare Lazovic sulla trequarti ma attenzione perché le soluzioni sono tante In difesa...

Riecco Brozovic, finalmente: Inzaghi sorride, ma ora è tempo di fare delle scelte La Gazzetta dello Sport

Inter, riecco Brozovic e Lukaku: Inzaghi vuole lanciarli dal 1' con la Samp fcinter1908

GdS - Inzaghi vuole replicare Riyad: formazione fatta. Riecco Brozovic: cessione in estate Fcinternews.it

FOTO – Inter, riecco la ‘doppia B’: in campo assieme con la Sampdoria Inter-News.it

NEWS – Novità Karsdorp! Lopez, Bajrami, Wijnaldum, Brozovic, Amrabat, Ibra e Vanja… SOS Fanta

Zanetti, le dichiarazioni su Lautaro e Skriniar. Javier Zanetti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante la serata da lui organizzata al Gaucho per Sportmediaset:. “Sarà un momento molto import ...ROTAZIONI – Il centrocampo titolare con il rientro di Marcelo Brozovic tornerà a essere come da piani originali a inizio stagione. Il rientro di Marcelo Brozovic per l’Inter arriva al momento giusto, ...