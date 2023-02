Ricetta Con Carne Tritata

Leggi su 20migliori

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ingredienti Per preparare questa deliziosa , avrai bisogno di: 500 grammi dimacinata di manzo, 1 cipolla, 2 spicchi d’aglio tritati, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 cucchiaio di sale, 1 cucchiaino di pepe nero macinato, 1 cucchiaio di paprika dolce, 1 cucchiaio di zucchero di canna, 1/2 cucchiaio di senape in polvere, 1/2 tazza di vino bianco secco, 1/2 tazza di pomodori tritati, 1/4 tazza di funghi a fette e 1/4 tazza di formaggio grattugiato. Preparazione Inizia preriscaldando il forno a 350 gradi Fahrenheit. Nel frattempo, in una grande ciotola, mescola lamacinata con la cipolla, l’aglio tritato, il prezzemolo tritato, l’olio, il sale, il pepe, la paprika, lo zucchero di canna e la senape in polvere. Mescola bene fino a quando tutti gli ...