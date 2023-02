Il portiere svela undi mercato: 'Tutto saltò perché gli azzurri aspettavano...Unche pochi conoscevano. Lo ha svelato lo stesso portiere ex Tottenham: "In pochi sanno ... Il Napoli aveva altre priorità, come la situazione diNavas ". Erano i giorni del futuro ...

Retroscena Keylor Navas, perché salto la trattativa con il Napoli Forzazzurri

Gazzetta - Napoli-Keylor Navas saltò solo per mezzo milione: il retroscena Tutto Napoli

Napoli, Gollini è arrivato in ritardo: la "colpa" è di Keylor Navas Corriere dello Sport

Calciomercato Napoli, che rimpianto per Giuntoli e Spalletti: notizia amara ultimecalcionapoli.it

Wijnaldum, il clamoroso retroscena: il Psg ha pensato di riprenderlo a gennaio ForzaRoma.info

il retroscena di mercato è davvero amaro, il motivo Dopotutto, l’obiettivo numero uno in quella zona del campo era Keylor Navas. L’ex portiere del Paris Saint-Germain è stato a lungo corteggiato dal ...Alex Meret sta finalmente completando la sua maturazione, scrive La Gazzetta dello Sport nel suo focus sui portieri italiani: "Pensate che la scorsa estate il Napoli voleva rimpiazzare il partente Osp ...