Resti umani recuperati a Marghera | forse appartengono a Isabella Noventa Attesa per l' esito del Dna

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Iscoperti negli scorsi giorni a(Venezia) potrebbero appartenere a, la segretaria uccisa il 15 gennaio 2016 e il cui corpo non è mai stato ritrovato. Solo l'...

scoperti negli scorsi giorni a Marghera (Venezia) potrebbero appartenere a Isabella Noventa, la segretaria uccisa il 15 gennaio 2016 e il cui corpo non è mai stato ritrovato. Solo l'esame ...Il 19 novembre 2022 sono trovati deia Novellara e il 4 gennaio 2023 arriva la conferma: è il corpo di Saman. La drammatica storia di Saman Abbas acquista un significato del tutto ...

Rinvenuti resti umani a Marghera: è il corpo di Isabella Noventa Libero Tv

Isabella Noventa, esame del Dna sui resti umani trovati nei giorni scorsi a Marghera (Venezia) Il Fatto Quotidiano

Isabella Noventa, i resti umani rinvenuti a Marghera potrebbero essere suoi: accertamenti in corso Virgilio Notizie

Resti umani recuperati a Marghera: appartengono a Isabella Noventa - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Resti umani trovati a Porto Marghera, esame del Dna ma poche speranze che siano di Isabella Noventa Fanpage.it

I resti umani scoperti negli scorsi giorni a Marghera (Venezia) potrebbero appartenere a Isabella Noventa, la segretaria uccisa il 15 gennaio 2016 e il cui corpo non è mai stato ritrovato. Solo ...La famiglia di Isabella Noventa non si fa illusioni in attesa del test del dna da fare sui resti ritrovati a Marghera ...