Report Fifa | Premier League Primo | Serie A Flop nel Calciomercato

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il campionato italiano non figura nella graduatoria dei trasferimenti: inglesi al top, immobili Inter, Juventus, Milan e Napoli Il mercato invernale del calcio ha fatto segnare risultati da record, come certificato daldella. Ma laA è rimasta ai margini come numero di movimenti, come una stazione ferma in una corsa all’alta velocità, una sconfitta che fa male al nostro pallone. Una sconfitta che non è stata accompagnata da numeri incoraggianti. Che numeri — I dati da prendere in considerazione sono 4.728 operazioni completate tra calcio maschile e femminile e 1,46 miliardi di euro spesi. Il 75% dei 211 membri dellaha chiuso almeno un affare. Si tratta di un nuovo record stabilito dal 2010, quando è entrato in vigore il Tms (Transfer Matching System). Di questi, il 62% ha coinvolto ...