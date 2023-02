Renault Kangoo E-Tech Electric - Via agli ordini | ecco tutti i prezzi in Italia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Laha aperto glidellaE-a propulsione elettrica. Il modello è disponibile a partire da 40.881 euro (incentivi esclusi) e le prime consegne sono previste entro la chiusura del primo trimestre. 285 km di autonomia e 90 minuti per ricaricare da wallbox. La configurazione prevede il motore elettrico singolo da 120 CV e 245 Nm di coppia abbinato alla batteria da 45 kWh: nel ciclo Wltp l'autonomia omologata è pari a 285 km. La ricarica può avvenire con il sistema di bordo a 11 kW (dal 10 all'80% in 2 ore e 40 minuti), da wallbox a 22 kW (circa 90 minuti) oppure dalle colonnine rapide a 80 kW per recuperare 170 km di percorrenza in circa 27 minuti. Attraverso l'app Myè possibile controllare in remoto la programmazione della ricarica e della climatizzazione, oltre a ...

Presentata allo scorso Salone di Parigi,E - Tech Electric è ordinabile in Italia dal 7 febbraio 2023 . Consegne a partire da marzo 2023 . Quali combinazioni NuovaE - ...Laè ora anche elettrica, con l'arrivo sul mercato italiano della versione E - Tech Electric . Il multispazio della Losanga , per famiglie e per i professionisti, è disponibile per gli ...

Renault Kangoo E-Tech: via agli ordini a partire da 40.881 euro - Quattroruote.it Quattroruote

Renault Kangoo E-Tech Electric, ufficiali i prezzi italiani, aperti gli ... Hardware Upgrade

Il Renault Kangoo diventa elettrico: batteria da 45 kWh e prime consegne entro marzo 2023 Everyeye Auto

Renault Kangoo Electric: spazio e comfort a zero emissioni La Gazzetta dello Sport

Foto - Pratica anche con la spina AlVolante

La Casa francese ha dato il via alle prenotazioni per il suo modello elettrico, che viene proposto in due allestimenti con batteria da 45 kW/h e 285 km di autonomia. Le prime consegne sono previste en ...Le indagini, durate quasi due anni, hanno stabilito che il sistema Autopilot non era in funzione, e il sedile del guidatore era regolarmente occupato. L'incidente è da attribuire all'abuso di alcol e ...