(Di giovedì 9 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta nella sua storia,è orainE-100%, offrendo non solo una soluzione elettrica, ma anche abitabilità e spazio di carico record per rispondere alle esigenze di utilizzo di clienti privati e operatori professionali. Commercializzato in italia a partire dal 7 febbraio, con consegne ai clienti previste nel corso del primo trimestre 2023, ènelle versioni Equilibre eno. Grazie alla nuova batteria agli ioni di litio con una capacità di 45 kWh, nuovoE-offre un’autonomia fino a 285 km in ciclo WLTP. E’ dotato di un motore da 90 kW (120 cv) e una coppia di 245 Nm ...

Invece, a chi ama l'elettrico raccontiamo com'è e come va la multispazio. SICUREZZA, UN ANNO DI TEST - L'Euro NCAP, l'ente europeo che giudica la sicurezza delle automobili , passa ...ROMA - Per la prima volta nella sua storia,è ora disponibile in versione E - Tech 100% electric, offrendo non solo una soluzione elettrica, ma anche abitabilità e spazio di carico record per rispondere alle esigenze di utilizzo ...

Renault Kangoo disponibile in versione E-Tech electric Tiscali

Renault Kangoo E-Tech: via agli ordini a partire da 40.881 euro - Quattroruote.it Quattroruote

Il Renault Kangoo diventa elettrico: batteria da 45 kWh e prime consegne entro marzo 2023 Everyeye Auto

Renault Kangoo E-Tech Electric, ufficiali i prezzi italiani, aperti gli ordini e consegne rapide Hardware Upgrade

Multispazio | Nuova Renault Kangoo 100% elettrica, vendite al via. Prezzi e versioni Motorbox

ROMA - Per la prima volta nella sua storia, Renault Kangoo è ora disponibile in versione E-Tech 100% electric, offrendo non solo una soluzione elettrica, ma anche abitabilità e spazio di carico record ...La Casa francese ha dato il via alle prenotazioni per il suo modello elettrico, che viene proposto in due allestimenti con batteria da 45 kW/h e 285 km di autonomia. Le prime consegne sono previste en ...