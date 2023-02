Regione Puglia | così venivano frazionati i grandi appalti per consentire l’affidamento diretto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “Dottò chiss sò dieci! Vinticinq l’alda volt e dec, chiss, pe la pitturazion do”. I conti per glitruccati allasi facevano in dialetto barese: “Dottore questi sono dieci. Venticinque l’altra volta e dieci, questi, per la pitturazione qua”. A parlare era l’imprenditore Antonio Illuzzi, imprenditore barese che secondo l’accusa avrebbe ottenuto grazie alle mazzette una serie di affidamenti diretti dalla: tra 2019 e il 2022 avrebbe ottenuto 9 lavori dal valore complessivo di oltre 2 milioni di euro. Il “dottore” a cui Illuzzi si rivolgeva era Mario Antonio Lerario, ex dirigente della Protezione civile pugliese arrestato a dicembre 2021 dopo che le microcamere dei finanzieri avevano immortalato il momento in cui un altro imprenditore depositava una bustarelle con ...