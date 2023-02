Regeni | Cassazione | perseguimento crimini | anche efferati | deve passare per giusto processo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - ''Ildelle condotte criminose,se efferate e ignominiose quali quelle oggetto di imputazione, devono, in uno Stato di diritto, attraverso il rispetto delle regole delregolato dalla legge, che si svolga nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti''. Lo scrivono i giudici della prima sezione penale dellanelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 15 luglio è stato dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Roma contro lo stop delsul caso, deciso dal gup (e prima ancora dalla Corte di Assise di Roma), nei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per l'omicidio del ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto ...

... impugnata dal pm Erminio Amelio davanti alla, si basa sull'interpretazione dell'... Una circostanza che non si è verificata per il caso, in quanto per la morte del ricercatore, ......scopre il veleno delle correnti' e 'Le vecchie radici che legano Meloni' al caso di Giulio('... Pilato in' è il titolo del commento di Francesco Grignetti. 'Che possiamo dire quando la ...

Nessuna giustizia per Regeni, la Cassazione conferma la ... Cittadinanzattiva

Omicidio Regeni: dalla Cassazione no al ricorso del Pm, resta lo stop al processo RaiNews

Regeni, il processo agli 007 egiziani resta sospeso: la Cassazione ... Open

Sette anni senza Giulio Regeni: "Basta gite e selfie" Today.it

Giulio Regeni, sette anni senza verità: "L'Egitto collabori di più" Today.it

Con un post Facebook, i genitori del ricercatore torturato e ucciso, insieme al loro avvocato, esprimono la loro delusione ...