Recensione Hi-Fi Rush | la nascita di una Rockstar

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Seguite Chai e 808 in un viaggio a ritmo di musica, in questa rockeggiantedel nuovissimo Hi-FiSe anche a voi piace ascoltare musica mentre camminate, cucinate o svolgete le più disparate azioni quotidiane allora scommettiamo che almeno una volta nella vita vi sarà capitato di lasciarvi coinvolgere dal ritmo, mettendovi a fare tutto a tempo con il vostro brano preferito. Ecco, l’ultima fatica di Tango Gameworks (sì, proprio i creatori di The Evil Within, di cui trovate qui la nostra analisi del secondo capitolo) potrebbe racchiudere proprio questo esatto concetto. Annunciato e pubblicato a sorpresa durante il Developer Direct dello scorso 25 gennaio, Hi-Fiha fatto subito parlare di sé, ed in questascopriremo insieme cos’ha di tanto speciale la nuova esclusiva di punta di ...