Realme GT Neo5 è ufficiale con specifiche super e prezzi aggressivi

Ecco i prezzi:GT Neo 5 150W 8 GB + 256 GB " 2.499 Yuan (circa 342 Euro) 12 GB + 256 GB " 2.699 Yuan (circa 370 Euro) 16 GB + 256 GB " 2.899 Yuan (circa 397 Euro)GT240W 16 GB + ...A due giorni dal lancio ufficiale,sta svelando sul social cinese Weibo diverse caratteristiche tecniche del nuovoGT. Lo smartphone, che sarà presentato il 9 febbraio, esattamente come il predecessoreGT Neo3 (il numero 4 in Cina porta sfortuna e spesso si salta) verrà proposto in due varianti ...

Realme GT Neo5 sarà un altro campione di ricarica Libero Tecnologia

Realme GT Neo 5 sarà un flagship killer: caratteristiche di un top di gamma, ma un prezzo più contenuto GizChina.it

realme GT Neo 5: confermata la versione con ricarica da 150 W Evosmart

Realme GT Neo 5: ecco quando arriva Libero Tecnologia

Realme GT Neo 5 sarà il flagship killer del 2023 Snapdragon 8 ... Andrea Galeazzi

Realme GT Neo 5 è ufficiale, lo smartphone stato oggetto di numerosissime indiscrezioni in questi ultimi mesi che ne hanno anticipato il design e la scheda tecnica. Ora il dispositivo sbarca sul ...Dopo numerose indiscrezioni, certificazioni di qualsiasi tipo e test benchmark dai risultati sorprendenti, Realme ha finalmente svelato – e confermato – alcune caratteristiche di GT Neo 5. Questo ...