Real Madrid | Coman è il piano B se non arriva Mbappé

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ilprepara ilB in caso di mancato arrivo di: la prima soluzione sarebbe Kingsleydel Bayern Monaco Kylianè il sogno nemmeno segreto del, ma la posizione del PSG, in mano all’emiro del Qatar, la valutazione di mercato e il contratto rendono il francese un bersaglio molto difficile per le Merengues. Per questo motivo ilha pronto ilB:. Secondo quanto riportato dalla Bild, il Bayern Monaco potrebbe decidere di privarsene solo per una cifra importante, ossia oltre i 100 milioni di euro. Il francese ha un contratto che lo lega ai bavaresi fino al 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.