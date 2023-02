Real Madrid-Al Ahly 4-1 | i Campioni d’Europa volano in Finale del Mondiale per Club

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ilsi è qualificato alladelper2023. Ihanno sconfitto l’Al-per 4-1 nella semidella rassegna iridata andata in scena allo Stade Moulay Abdallah di Rabat (Marocco) e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma sabato 11 febbraio (ore 20.00) contro l’Al-Hilal, che ieri ha battuto a sorpresa il Flamengo. Le merengues non hanno avuto particolari problemi contro gli egiziani e avranno così la possibilità di dare la caccia all’ottavo sigillo iridato della propria storia (hanno già conquistato 3 Coppe Intercontinentali e 4 Mondiali per, l’ultimo nel 2018). A sbloccare le marcature è stato Vinicius Junior al 42?, poi in apertura di ...

Ilha battuto per 4 - 1 l'Al Ahly e si è qualificato ai quarti di finale della Coppa del Mondo del club 2023. I campioni di Spagna hanno rotto l'equilibrio nel finale del primo tempo con il ...

Il Real Madrid di Carletto Ancelotti batte per 4-1 gli egiziani dell'Al Ahly e vola in finale dove si giocherà il titolo contro l'Al Hilal, che in semifinale, a sorpresa, ha ...Gli spagnoli superano gli egiziani e sabato sfideranno i sauditi dell'Al Hilal. A segno Vinicius in chiusura di 1° tempo e Valverde in avvio di ripresa. Al 65' il rigore di Maaloul, a 5' dalla fine Mo ...