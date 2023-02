Rapinatore arrestato dai carabinieri di Sarzana | era ricercato

Il reato è stato commesso nel 2019 in provincia di Pisa. A Villa Andreino dovrà scontare 2 anni e 8 mesi... il percorso compiuto dalprima della rapina e durante la successiva fuga, acquisendo elementi probatori attestanti la certa individuazione delnel soggetto. Di ...

Roma Termini, accoltellato per un cellulare e 20 euro: tre arresti | Operato d'urgenza, è in condizioni critiche TGCOM

Accoltellato alla stazione Termini durante una rapina: scattano tre arresti L'Unione Sarda.it

Ferito a Termini: arrestati in isolamento, uno già interrogato Agenzia ANSA

Accoltellato all’addome per un cellulare e 20 euro: tre arresti alla stazione Termini Il Fatto Quotidiano

Termini, 46enne accoltellato durante una rapina davanti alla stazione: è in gravi condizioni, tre arresti Virgilio Notizie

Le manette subito dopo la "spesa". Un uomo di 23 anni, un cittadino egiziano irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato mercoledì mattina a Milano con l'accusa di rapina impropria dopo ...Lo spagnolo a passeggio per le ve di Sarzana infatti non era un semplice turista ma un rapinatore condannato che avrebbe dovuto ... radiomobile dopo gli accertamenti lo hanno quindi tratto in arresto ...