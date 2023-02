Quinta vittoria consecutiva per l’U18 contro il Parma

Leggi su seriea24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) È inarrestabile l’Under 18 di mister Massimo Pedriali che batte anche il, raccogliendo così lanel campionato nazionale di categoria. Grazie a questo successo i biancazzurri si confermano al primo posto del Girone B, salendo a quota 36 punti. Nella sfidai gialloblù sono gli ospiti a passare in vantaggio in chiusura di primo tempo con Haj, ma negli ultimi venti minuti la SPAL riesce prima a pareggiare il match con la rete di Franzoni e poi anche a passare in vantaggio con Pisasale, che finalizza una rapida ripartenza. Nel finale, poi, è ancora il numero nove Franzoni ad andare a segno dopo la bella azione personale di Deme. Pareggio in rimonta, invece, per l’Under 17 di mister Filippo Pensalfini sul campo della Cremonese. In avvio di gara rapido botta e risposta ...