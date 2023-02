Quel c di avvocato va rinchiuso E Corona finisce di nuovo nei guai

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ennesimo processo per l'ex re dei paparazzi accusato di diffamazione aggravata. Lo storico legale della ex moglie Nina Moric lo ha denunciato per le offese pronunciate durante una puntata di "Live Non è la D'Urso" e la procura lo ha mandato a giudizio con citazione diretta