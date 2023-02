Quanto guadagna Paola Egonu a Sanremo 2023? Il cachet della serata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Per gli amanti del Volley quello di stasera non sarà solo il terzo appuntamento con il Festivalcanzone italiana, ma anche con una delle rappresentati più significativePallavolo mondiale, grazie alla partecipazione come co-conduttricecampionessanazionale italiana di Pallavoloè la co-conduttriceterzadel Festival Dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani stasera tocca allache non mancherà di presentare il suo monologo. Per la sportiva la sua esperienza con il Festival è sicuramente la prima, ma non è la prima volta che appare in tv, visto che ha preso parte due anni fa a una puntata de Le Iene. Anche all’epoca fu invita a esporre ...