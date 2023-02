Quanto è costata la composizione floreale distrutta da Blanco? Parla la fioraia e svela alcuni retroscena

Leggi su biccy

(Di giovedì 9 febbraio 2023) I Big possono aver portato in gara anchepezzi bellissimi, ma da 48 ore ormai l’attenzione è tutta rivolta aed al suo show con le rose. Lo dimostra il fatto che è stata chiesta una dichiarazione pure allache gli ha creato le composizioni. La flower stylist che ha collaborato consi chiama Jessica Tua e ai microfoni di Un Giorno Da Pecora su Radio01 ha dichiarato: “Di quell’allestimento cheha portato al Festival di Sanremo per l’esibizione de L’Isola delle Rose me ne sono occupata io, avevamo inizialmente fatto una prova con un mix di rose finte e vere. L’allestimento doveva ricordare l’aiuola presente nel video della sua canzone. In totale saranno state circa trecento rose”. La: “Una rosa costa dagli 8 ai 10 euro, quelle di ...