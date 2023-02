Quando uscirà Hogwarts Legacy su Nintendo Switch e prezzo listino

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023)suvisto che in queste ore si sta procedendo al lancio dell’amato titolo per PS5 e pure per Xbox X e S? Come al solito, i possessori della consoleappunto, non sono di certo in prima linea per la distribuzione di una novità così corposa come quella ispirata alla saga di Harry Potter e al magico mondo della scuola di. Dobbiamo dire subito che l’attesa non sarà di certo breve ma almeno abbiamo la certezza che la soluzione gaming non mancherà. Dopo aver specificato i tempi esatti per l’uscita diper le console di ultima generazione ma anche per PS4 e Xbox One (per le quali si dovrà attendere inizio aprile), è il caso di concentrarsi su cosa ...