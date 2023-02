Qualificazioni Europei basket femminili 2023 | Lardo | “Siamo riusciti a portare la partita dalla nostra”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dopo la schiacciante vittoria ottenutasua Italia contro Lussemburgo nel match di qualificazione aglidi, il coach Linoha così commentato la prestazione: “arrivati qui con grande rispetto per i progressi dimostrati dal Lussemburgo nella finestra di novembre. Con la testa giusta,subito laparte, poi ci hanno aiutato anche le ottime percentuali al tiro da fuori. Fa sempre piacere vedere una squadra che si diverte giocando per 40 minuti, senza cali di tensione: è il frutto dell’atteggiamento sempre positivo di queste ragazze. Ora andiamo in Svizzera per un altro impegno che ...

Continua senza soste la marcia della Nazionale femminile di basket nelleall'Europeo 2023, in programma dal 15 al 25 giugno in Slovenia e Israele. Dopo aver staccato il pass per la fase finale con due turni di anticipo, le ragazze di coach Lino Lardo hanno ...51 - 109 nel match tra Lussemburgo e Italia , partita valida per la quinta giornata del gruppo Hagli2023 di basket femminile . Grande vittoria dunque per l' Italia, con le azzurre che confermano il loro primo posto in classifica e il loro pass per la rassegna continentale.

