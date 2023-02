Puglia | 1622843 positivi a test corona virus | incremento di 216 rispetto a ieri Dall' inizio della pandemia Dati diffusi dalla Regione

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Di seguito un comunicato diffusodel giorno: 09 febbraio 2023 216 Nuovi casi 4.971giornal5 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 75 Provincia di Bat: 11 Provincia di Brindisi: 28 Provincia di Foggia: 18 Provincia di Lecce: 62 Provincia di Taranto: 22 Residenti fuori: 1 Provincia in defne: -1 8.490 Persone attualmente positive 165 Persone ricoverate in area non critica 7 Persone in terapia intensivacomplessivi 1.622.843 Casi totali 13.728.151eseguiti 1.604.755 Persone guarite 9.598 Persone decedute Casi totali per provincia Provincia di Bari: 519.635 Provincia di Bat: ...