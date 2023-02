“Psycho” di Alfred Hitchcock con l’Orchestra sinfonica giovanile di Milano al Teatro Donizetti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Bergamo. La 41ª edizione di Bergamo Film Meeting – in programma dall’11 al 19 marzo – sarà anticipata da un evento speciale, organizzato nell’ambito delle iniziative per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e appuntamento imperdibile del suo palinsesto. Venerdì 10 marzo, alle 21, aldi Bergamo, verrà presentata la sonorizzazione dal vivo – in anteprima italiana – di Psycho (USA, 1960) di, ad opera deldidiretta dal maestro Anthony Gabriele. Trentacinque archi, selezionati tra gli studenti deldi(tutti under 25, laureandi o laureati ai trienni e ai bienni di ...