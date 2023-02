Psicologo online | i vantaggi che psicologo-online24 it può offrire

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 9 febbraio 2023) C’è una tendenza in crescita nel mondo della cura della salute mentale, e questa è la terapia. Sta diventando sempre più popolare, soprattutto tra le giovani generazioni, in quanto offre moltirispetto alla tradizionale consulenza di persona. Esploriamo alcuni deidi avere unopiuttosto che uno in studio. Il servizio di consulto psicologicosta registrando un vero e proprio boom; dalla pandemia e dal lockdown sono sempre più le persone che si sono rivolte ad unoper poter trattare problematiche legate all’isolamento, all’ansia sociale, agli attacchi di panico. Molte persone tendevano a rimandare la terapia, temendo un giudizio sociale ma poterla fare dalla propria casa ...