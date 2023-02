'PSG | siete delle checche' | Evra condannato per insulti omofobi risalenti nel 2019

... quando per festeggiare la vittoria in Champions League del Manchester United ai danni delpubblicò sui social un video in cui diceva: ' Parigi,froci,froci... Qui, sono gli uomini ...In un video diffuso sui social network nel marzo 2019, dopo la vittoria di Champion's League del Manchester United sul, l'ex difensore e capitano del club inglese aveva detto: "Parigi,...

Patrice Evra è stato condannato dopo le frasi pronunciate in un video apparso sui social a seguito dell’incredibile vittoria dello United al ...Patrice Evra, ex giocatore francese di Manchester United e Juventus tra le altre, è stato condannato per gli insulti omofobi ("Paris, siete delle checche", qui parlano gli ...